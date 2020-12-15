براك يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع القنصل الإيطالي العام لدى فلسطين





وأشار إلى أن الهيئة نجحت مؤخراً بعقد مؤتمرها الدولي الثاني والذي حمل عنوان "سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق"، والذي شهد مشاركة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية الإيطالية السيد جيوسيبي بوزيا، وهدف إلى تعزيز مبدأ التعاون الدولي، الذي بُنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دولة فلسطين 2020-2022، وشكل فرصة أمام المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسات النزاهة والشفافية والمساءلة.



واستعرض براك آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.



وأكد على سعي الهيئة فتح سبل التعاون المشترك مع الجهات الإيطالية النظيرة المختصة بالوقاية من الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة والنزاهة، بهدف تبادل الخبرات وتوفير التدريبات المختصة.



من جانبه أوضح القنصل الإيطالي العام لدى دولة فلسطين جوزيبه فيديلي أن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد تتمتع بالاستقلالية وبعض الصلاحيات التنفيذية، مشيراً إلى دعمه لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، مشدداً على أهمية تبادل الزيارات بين الطرفين، ما يساهم بتبادل الخبرات.







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أ.د. أحمد براك، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الهيئة، القنصل الإيطالي العام لدى دولة فلسطين جوزيبه فيديلي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.وأوضح براك أن الهيئة تسعى لتعزيز آفاق العمل المشترك مع كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والمساءلة، مشيرا إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات والخطوات في سبيل تذليل العقبات وتشجيع الجميع للانخراط في مجالات النزاهة والتوعية والوقاية والشفافية.واكد على أهمية وضرورة التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة الفساد وملاحقة مرتكبيه، خاصة وأن الفساد جريمة عابرة للقارات، ولا يمكن مكافحتها إلا بالتعاون بين الدول.