إسرائيل تكشف نتائج تحقيق أولي حول حادثة إطلاق دبابة قذيفة على مبنى بالقطاع

كشفت صحيفة إسرائيلية اليوم الثلاثاء، نتائج تحقيق أولي حول حادثة إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة على مبنى عند حدود قطاع الليلة الماضية.





وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، بأن التحقيق كشف أن الجنود أدركوا عن طريق الخطأ، أن هناك حدثاً حقيقياً في المكان.





وأضافت: "نتيجة لذلك أطلقوا القذيفة التي أصابت المبنى - والتحقيق لم ينته بعد".











رام الله - دنيا الوطن