خلفاً لـ "يوسي كوهين".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً لجهاز (موساد)
رام الله - دنيا الوطن
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، تعيين نائب رئيس (موساد) الملقب ب "د"، رئيساً جديداً للجهاز، خلفاً ليوسي كوهين، الذي سينهي مهام منصبه بعد حوالي نصف عام.
وقال نتنياهو عبر (تويتر): إن "د" يتمتع بخبرة واسعة وغنية في (موساد)، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن لجنة غولدبيرغ المكلفة بفحص تعيين كبار المسؤولين القطاع العام ستبحث مسألة التعيين هذه.
وفي سياق آخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا قرر على الأرجح اختيار الميجر جنرال متقاعد، يورام هليفي، مرشحه لتولي منصب مفتش الشرطة العام، ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى.
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، تعيين نائب رئيس (موساد) الملقب ب "د"، رئيساً جديداً للجهاز، خلفاً ليوسي كوهين، الذي سينهي مهام منصبه بعد حوالي نصف عام.
وقال نتنياهو عبر (تويتر): إن "د" يتمتع بخبرة واسعة وغنية في (موساد)، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن لجنة غولدبيرغ المكلفة بفحص تعيين كبار المسؤولين القطاع العام ستبحث مسألة التعيين هذه.
وفي سياق آخر، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا قرر على الأرجح اختيار الميجر جنرال متقاعد، يورام هليفي، مرشحه لتولي منصب مفتش الشرطة العام، ولم تتوفر بعد تفاصيل أوفى.
وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي: بأن نتنياهو لم يُطْلع وزير الجيش، بني غانتس، على هذا القرار.
وأضاف: أن غانتس تحدث مع نتنياهو بعد الإعلان، وأعرب عن غضبه لعدم إطلاعه على القرار، فيما تقول مصادر مقربة منه إنها كانت "محادثة صعبة".
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