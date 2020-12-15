خلفاً لـ "يوسي كوهين".. نتنياهو يعين رئيساً جديداً لجهاز (موساد)

وأفاد موقع (والا) الإسرائيلي: بأن نتنياهو لم يُطْلع وزير الجيش، بني غانتس، على هذا القرار.





وأضاف: أن غانتس تحدث مع نتنياهو بعد الإعلان، وأعرب عن غضبه لعدم إطلاعه على القرار، فيما تقول مصادر مقربة منه إنها كانت "محادثة صعبة".