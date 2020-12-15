شؤون فلسطينية

300 قتيل يومياً.. صحيفة إسرائيلية تكشف خطة كوخافي خلال الحرب المقبلة على غزة

300 قتيل يومياً.. صحيفة إسرائيلية تكشف خطة كوخافي خلال الحرب المقبلة على غزة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن خطة أفيف كوخافي، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الحرب العسكرية المقبلة على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة: "على الرغم من الهدوء النسبي في قطاع غزة، يواصل الجيش الاستعداد للمواجهة القادمة، ويعتقد أن الحرب القادمة في قطاع غزة يجب أن تنتهي بنتائج مختلفة عن العمليات الأخرى خلال العقد الماضي ضد قطاع غزة".

وتابعت: "ومن أجل التوصل إلى نتائج واضحة وضع رئيس الأركان أفيف كوخافي هدفا للجيش والقيادة الجنوبية وفرق المناورة وسلاح الجو والاستخبارات لقتل 300 من عناصر الفصائل في القطاع يومياً خاصة حركة حماس لتشويش خطط الحركة وتقصير مدة القتال، بالإضافة لضربات تلحق الضرر بالبنية التحتية ومستودعات الصواريخ والذخائر وورش التصنيع ومقرات القيادة".

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