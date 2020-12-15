شؤون فلسطينية

"التعليم" بغزة تتحدث عن آلية إنهاء النصف الأول من العام الدراسي وامتحانات نهاية الفصل؟

"التعليم" بغزة تتحدث عن آلية إنهاء النصف الأول من العام الدراسي وامتحانات نهاية الفصل؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث د.عبد القادر أبو علي،  مدير تعليم غرب غزة، اليوم الثلاثاء، عن الآلية التي ستنهي به الوزارة الفصل الأول، بالإضافة إلى امتحانات نهاية الفصل، في ظل تفشي وباء (كورونا) في القطاع.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": نحن لم نعط فاصلاً بين الفصلين الأول والثاني، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير سيكون الفصل الأول منتهياً، لافتا إلى أنه لن يكون هناك فاصل بين الفصلين إلا أيام معدودة.

وفيما يتعلق برؤية الوزارة بشأن امتحانات نهاية الفصل الأول، قال أبو علي: إننا تركناها لحين الظرف، وسننظر في ذلك بمنتصف الشهر المقبل.

وأضاف: "في حال تم فتح المدارس والعودة مرة أخرى ستكون هناك امتحانات وجاهية، أو نعيد الطلبة بشكل متفرق، ليكون هناك امتحانات وجاهية بشكل متفرق".

وتابع أبو علي: هذا المقترح يتم دراسته، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الأمر حتى اللحظة، ونحن بانتظار ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد مدير تعليم غرب غزة، تم إنهاء موضوع امتحان نصف الفصل، وهناك بعض الطلاب الذين تقدموا للامتحان أثناء دوام المدارس، والطلبة الذين لم يتقدموا لهذا الامتحان، سيتم التقديم عبر التعليم الالكتروني.

وقال: فيما يتعلق بالطلبة الذين ليس لديهم وسائل ذكية أو انترنت، سيتم تأجيل امتحاناتهم حتى نهاية الفصل، وسنعمل لهم معادلة بناءً على امتحان نصف الفصل.

وتابع: نصف الفصل 20 درجة، ونهاية الفصل 30 درجة، وهناك التقييم الواقعي وهي الأنشطة خلال الفصل، قسمناها لثلاثة تعيينات، التعيين الأول والثاني والثالث، وكل تعيين 15 درجة، و5% على البحث، وبذلك يصبح الدرجات 100 درجة.

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