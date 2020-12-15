إعادة انتخاب مرزوق الغانم رئیسا لمجلس الأمة الكويتي

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رام الله - دنيا الوطن

فاز النائب الكويتي مرزوق علي الغانم، برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعي السادس عشر، بعدما حصل على 31 صوتاً، مقابل 26 صوتاً لمنافسه بدر الحميدي.



وشهدت الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 انتخابات الرئاسة بين النائبين مرزوق الغانم وبدر الحميدي وفقاً للمادة (92) من الدستور والمادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس اللتين تنصان على أن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيساً ونائب رئيس من بين أعضائه، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



يذكر أن الغانم كان قد فاز برئاسة مجلس الأمة في الفصلين التشريعيين الماضيين الرابع عشر في العام 2013، والخامس عشر في العام 2016.