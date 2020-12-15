التنمية الاجتماعية تبحث سبل التعاون المشترك مع نقابة الحضانات





واتفق الطرفان، على عقد اجتماع موسع، يضم نقابة أصحاب الحضانات، ونقابة رياض الأطفال، بوجود وزارة الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية؛ لبحث الخطط السنوية في مجال الطفولة المبكرة، وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل الوزارة على الحضانات غير المرخصة من أجل تصويب أوضاعها، وتوفير ألعاب تنموية للأطفال داخل الحضانات؛ لتنمية قدراتهم ومواهبهم، ومساهمة النقابة في العمل مع الحضانات؛ للرقي بالخدمات والالتزام بمعايير جودة الخدمات.

رام الله - دنيا الوطنالتقى مدير عام شؤون الأسرة في وزارة التنمية الاجتماعية، عاصم خميس، اليوم، بوفد من نقابة الحضانات، ضم كلاً من: منال عبد الله سعادة رئيس النقابة، وماجد مريدي، نائب الرئيس، وسهاد زغموري، أمين سر النقابة، بحضور أمل الحلو، مدير دائرة دور الحضانة في الوزارة.واطلع الطرفان على آلية تأسيس النقابة، وبحثوا سبل التعاون ما بين الوزارة والنقابة؛ للرقي بدور الحضانة في فلسطين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال، لتحقيق مصلحة فضلى لهم.