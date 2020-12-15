مدير مستشفى هوغو تشافيز: مضاعفات خطيرة تصيب مرضى (كورونا) بعد انتهاء الأعراض

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير مستشفى هوغو تشافيز، باسل بواطنة، اليوم الثلاثاء: "إن نحو 75 مريضاً في مستشفى هوجو تشافيز ومجمع فلسطين الطبي يعانون من أمراض في الجهاز في التنفسي بسبب فيروس (كورونا)".



وأضاف بواطنة، أن الطواقم الطبية، تواجه حالات غير قادرة على تفسيرها، وسيناريوهات مخيفة لبعض مرضى (كورونا) الذين أصيبوا بذبحات صدرية، بعد انتهاء الأعراض المرضية، وتسريحهم إلى منازلهم.



وقال في حديث لإذاعة (صوت فلسطين): "من الخبرة المتوفرة، أصبحنا نعلم أن الفترة من اليوم السابع وحتى اليوم 14 للإصابة هي المرحلة الصعبة عند المرضى، وفي حال تجاوزها يكون المريض قد نجى بشكل عام بدون حدوث مضاعفات خلال فترة الـ 14يوماً".



وتابع بواطنة: "البعض أصيب بفشل حاد في الكلى بعد دخولهم مرحلة التعافي، ولم يكن لهم سجل مرضي سابق، لكن فقدنا ممرضة زميلة قبل أيام، بعد تحسنها وإخراجها من قسم العناية المكثفة، حيث تعرضت لتوقف مفاجئ في القلب".



وشدد بواطنة، على أننا لم نعد نتحدث عن اقتصار الوفيات في المسنين، لأننا سجلنا حالات وفاة عديدة في أوساط الشباب، ومصابين لم يكن لديهم أمراض مزمنة.