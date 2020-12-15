شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و2307 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و2307 إصابات جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 79.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأفادت الكيلة، في التقرير اليومي، حول فيروس (كورونا)، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الضفة الغربية "الخليل 3، رام الله والبيرة 5، بيت لحم 3، جنين 1، سلفيت 1، قلقيلية 1، نابلس 1"، قطاع غزة 8.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 2307 إصابات، سجلت على النحو التالي: الخليل (256)، جنين (362)، نابلس (205)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (300)، سلفيت (60)، قلقيلية (55)، طوباس (28)، بيت لحم (118)، ضواحي القدس (96)، أريحا والأغوار (20)، قطاع غزة (709).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: الخليل (241)، جنين (142)، نابلس (256)، طولكرم (89)، بيت لحم (106)، سلفيت (103)، طوباس (35)، رام الله والبيرة (189)، أريحا والأغوار (16)،  قطاع غزة (695)، قلقيلية (38).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 135 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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