محيسن: مخطط بناء 8300 وحدة استيطانية استمرار لتطبيق خطة الضم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جمال محيسن، أن مخططات بلدية الاحتلال لبناء 8300 وحدة استيطانية في القدس هي استمرار لتطبيق خطة ترمب – نتنياهو، وخطة الضم.



وقال محيسن إن رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو يحاول استغلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس ترمب، لتوسيع وتكثيف الاستيطان خاصة في مدينة القدس.



وأوضح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، ان القيادة تجري حراكا دوليا واسعا من اجل منع تنفيذ هذه المخططات، فيما تواصل فصائل العمل الوطني اجتماعها بشكل دوري لوضع خطط للتصدي لها.



وأشار محيسن الى أن ما يجري على الارض لا يتطلب فقط إدانة واستنكارا، وانما فعل على الأرض، لافتا الى ان الاحتلال يستغل وضع "كورونا" والذي يؤثر احيانا على اقامة فعاليات واسعة، مؤكدا ان المطلوب من جميع الفصائل الاستمرار في الحراك والمقاومة الشعبية، لمواجهة مخططات الاحتلال.