شؤون فلسطينية

أبو بكر: نتطلع للدور الفرنسي الفاعل في وقف جرائم الإحتلال بحق أسرانا وعائلاتهم

أبو بكر: نتطلع للدور الفرنسي الفاعل في وقف جرائم الإحتلال بحق أسرانا وعائلاتهم
اللواء قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري
أبو بكر، القنصل الفرنسي العام في القدس رنيه تروكاز، ان تلعب فرنسا دورا حقيقيا وجديا في وقف جرائم الإحتلال الإسرائيلي بحق اسرانا وعائلاتهم، وعدم التجاوب مع مطالب حكومة الإحتلال الساعية لتجريم نضالات الشعب الفلسطيني وأسراه.

وأوضح اللواء ابو بكر للقنصل الفرنسي العام الذي إستقبله اليوم في مكتبه في رام الله، ان السنوات الأخيرة شهدت تصاعدا غير مسبوق في حجم الجريمة بحق الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، حيث الجرائم الطبية والإقتحامات والإعتداءات والغرامات، والحرمان من معظم الحقوق الإنسانية والحياتية، وفقا
لمنظومة متكاملة اعدها متطرفين سياسيين وعسكرين إسرائيليين، هدفها تحويل حياة المعتقلين وأسرهم الى جحيم.

واضاف اللواء ابو بكر" عنوان الهجمة الإسرائيلية اليوم رواتب الاسرى، حيث يجوب اللوبي الصهيوني وبالتواصل الدائم مع
حكومة الإحتلال، كل دول العالم، لتشويه صورة الأسير الفلسطيني، من خلال صورة نمطية غلا تمت للواقع بصلة، ومبنية على إدعاء كاذب مفاده انه كلما حكمت إسرائيل الاسير الفلسطيني بسنوات اكثر، كلما زادت قيمة الراتب الذي يقدم له ولعائلته، وهذا هراء ولا اساس له من الصحة، ومثبت بالقانون الذي ينظم عملية صرف رواتب الاسرى وعائلاتهم".

ووضع القنصل الفرنسي في كل تفاصيل قضية الاسرى، وما يتعلق بهم منذ إنطلاقة الثورة الفلسطينية وحتى اليوم، مؤكدا ان الأسرى الفلسطينيين اسرى حركات تحرر تنطبق عليهم إتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، ونضالهم مشروع ومكفول بكل الاعراف والقوانين الدولية، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من اموال هو لضمان الحد الادنى من المستوى المعيشي والحياتي، وأن المساس بهذه الاموال من قبل دولة الإحتلال، يعني انه هناك إنفجار حقيقي في الشارع الفلسطيني، وستدفع إسرائيل ثمنا حقيقيا على ذلك، معلابا عن امله ان يكون لفرنسا ودول الإتحاد الاوروبي موقفا واضحا من تحركات إسرائيل في هذا الجانب، وعدم الغنسياق للروايات الكاذبة والمضللة.

وقدم أبو بكر إجابات شاملة ومفصلة لكل التساؤلات والإستفسارات التي طرحها القنصل رنيه، والتي تركزت بشكل كبير على رواتب الاسرى واسرهم، حيث تم شرح كل آلية صرف هذه الاموال واهدافها الإنسانية والحياتية والوطنية.

وتم اللقاء بحضور وكيل الهيئة عبد القادر الخطيب، والوكلاء المساعدين نائل خليل ومهند جرادات، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام فؤاد الهودلي، ورئيس قسم الترجمة في الهيئة نور تلباني.

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