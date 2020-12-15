ارزيقات: القبض على 11 مشتبهاً بهم بإطلاق النار على مقرات أمنية بجنين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن الأجهزة الأمنية في جنين، قبضت على 11 مشتبهاً بهم، بعملية إطلاق النار باتجاه مقرات أمنية في المدينة، ليلة أمس.



وأوضح ارزيقات في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض على أكبر تجار السلاح في المدينة، ومن بينهم 5 مسجل بحقهم قضايا إطلاق نار وتجارة سلاح، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية، لن تتوانى في ملاحقة الخارجين عن القانون، والرد على مطلقي النار، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.