دولي

الهند تُسجل أقل زيادة يومية في إصابات (كورونا) الجديدة منذ 4 يوليو

الهند تُسجل أقل زيادة يومية في إصابات (كورونا) الجديدة منذ 4 يوليو
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت 22065 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع الإجمالي إلى 9.9 مليون حالة إصابة.

وقالت وزارة الصحة: إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد، ارتفع بواقع 354 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 143709، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وهذه أقل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة الجديدة بالهند، منذ الرابع من تموز/ يوليو.

والهند في المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، لكن عدد حالات العدوى اليومية، تراجع منذ أن بلغ الذروة في أيلول/ سبتمبر.

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