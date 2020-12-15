رئيس الإمارات يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الدولة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل.



وجاءت توجيهات الشيخ خليفة بن زايد، تيمناً بسنة النبي محمد، بإقامة صلاة الاستسقاء، طلباً لنزول المطر على أرجاء البلاد، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ودعا خليفة بن زايد إلى "الابتهال للمولى عز وجل، ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد".