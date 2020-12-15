الاحتلال يستولي على مركبات زراعية في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مركبات زراعية، تابعة لمزارعين في منطقة الأغوار الشمالية في طوباس.



ومنع الاحتلال الأهالي في منطقة أم القبة من حراثة أراضيهم، حيث صادر تركتوراً زراعياً ومركبة أخرى خاصة بأحد المزراعين.



وقال الناشط عارف دراغمة: "إن هذه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال، تسعى إلى حرمان مئات المزارعين من حراثة أراضيهم وزراعتها والاعتناء بها".



وأضاف: "أن الاحتلال صادر خلال 3 أشهر، أكثر من 17 تراكتوراً زراعياً من منطقة لبزيق والمالح والحديدية، لصالح الاستيطان وتدريبات جيش الاحتلال".



في حين تتعرض الأغوار لهجمة شرسة وممنهجة منذ احتلالها عام 1967 من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين معاً، حيث ينتشرون على أكثر من 21 مستوطنة وبؤرة استيطانية على امتداد الأغوار الفلسطينية.



ويستولي المستوطنون على أخصب منطقة زراعية تحت تهديد السلاح، وبأوامر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإعلان عن المنطقة منطقة عسكرية مغلقة.



ويشار إلى أن اعتداءات الاحتلال، لم تقف عند مصادرة الأراضي والمركبات الزراعية، بل تعدت ذلك لتصل إلى حد إحراق الأراضي، ومنع أصحابها من استغلالها بشتى الطرق والوسائل.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد الممتلكات المدمرة من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها (138) منشأة، كما بلغت عدد الممتلكات المصادرة (49) تنوعت بين مصادرة معدات ومركبات وآليات ومواد بناء وخيام، مقابل (20) في الشهر الذي سبقه.