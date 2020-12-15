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انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية

انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، انفجار خمس عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، داخل أحياء سكنية.

وذكر بيان للخلية، أن "مديرية مكافحة المتفجرات، تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة نفق الشرطة- شارع الأطباء، كما انفجرت عبوة أخرى في المنطقة ذاتها، كانت موضوعة بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية، مما أدى إلى حدوث أضرار مادية فقط"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف البيان، أن"عبوة ناسفة أخرى محلية الصنع انفجرت في منطقة الدورة شارع 60 أمام محل بيع المشروبات الكحولية وخلفت أضراراً مادية".

وأشار إلى أن "عبوة لاصقة أخرى، انفجرت في منطقة حي العدل، أسفل عجلة مدنية نوع (مكسما) عائدة لمواطن، يعمل موظفاً بشركة أهلية، أسفرت عن أضرار مادية".

وتابعت: أن "عبوة ناسفة محلية الصنع، انفجرت في منطقة العامرية، بجانب محل لبيع المشروبات الكحولية، أدت إلى أضرار مادية أيضاً".

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