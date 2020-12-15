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خطة سعودية لتلقيح المواطنين والمقيمين.. هذه تفاصيلها

خطة سعودية لتلقيح المواطنين والمقيمين.. هذه تفاصيلها
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن بدء التسجيل للحصول على لقاح فيروس (كورونا) المستجد، ابتداء من الثلاثاء، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق (صحتي).

وأكدت وزارة الصحة السعودية، "مأمونية وفاعلية اللقاح، نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة"، وفق ما ذكرت وكالة (واس).

وأوضحت، أن لقاح (كوفيد- 19) سيكون متاحاً بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أنه سيكون على 3 مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة.

وتستهدف المرحلة الأولى المواطنين والمقيمين من هم فوق (65 عاماً)، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40، ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء، أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تشمل المرحلة الأولى، من لديهم مرضان اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري، وأمراض الكلى المزمنة، وأمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

أما الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية، فهم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزوا (50 عاماً)، وبقية الممارسين الصحيين، ومن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة، بما فيها أمراض الشرايين التاجية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسرطان النشط، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30– 40.

فيما تستهدف المرحلة الثالثة، جميع المواطنين والمقيمين، الراغبين في أخذ اللقاح.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن هذه الخطوة، تأتي "استكمالاً لجهود المملكة، التي كان لها دور واضح في التصدي لهذه الجائحة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين".

وكانت السعودية، قد أعلنت سابقاً أنها ستكون "من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان، بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات، وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية".

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