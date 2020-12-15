الصحة بغزة: تسجيل 8 وفيات و709 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل ثماني حالات وفاة، و709 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 695 حالة، وذلك بعد إجراء فحص لـ 1911 عينة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 29211 إصابة، فيما وصل إجمالي الحالات النشطة 8723 حالة.



وقالت: "وصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 20278 حالة، وإجمالي الوفيات 210 حالات، واجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية في المستشفى 356 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة".