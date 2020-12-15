الصين تُسجل 17 إصابة جديدة بـ (كورونا) فقط خلال يوم واحد



وأضافت اللجنة، أن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج، في حين توجد 3 حالات محلية، حالتان في إقليم هيلونغجيانغ وواحدة في سيتشوان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة، ولا تظهر عليها الأعراض، والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة، إلى 8 حالات، من 9 حالات في اليوم السابق.



ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ (كوفيد19) في الصين إلى 86758، وظل عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.



رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي، سجل 17 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، ارتفاعاً من 16 حالة، تم تسجيلها في اليوم السابق.