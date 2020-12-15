مصرع 11 شخصاً وسط روسيا جراء حريق في مأوى للعجزة







رام الله - دنيا الوطنلقي 11 شخصاً حتفهم في حريق بمبنى لإيواء كبار السن (دار رعاية المسنين) في جمهورية باشكيريا بوسط روسيا، فجر اليوم الثلاثاء.وقال جهاز الطوارئ في بشكيريا: إن الحريق اندلع في مبنى خشبي، يتكون من طابق واحد، في قرية إشبولدينو بمنطقة أبزيليلوفسكي شرقي بشكيريا، وقد أتت النيران على مساحة تبلغ 72 متراً مربعاً، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأعلنت السلطات في جمهورية بشكيريا، فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق.