قناة إسرائيلية: تقدم خفيف بمباحثات صفقة تبادل الأسرى وحماس أعدت قائمة بالأسماء

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد جال بيرجير، مراسل قناة (كان) الإسرائيلية، أن هناك تقدماً خفيفاً بمباحثات صفقة تبادل أسرى بين حركة (حماس) وإسرائيل، لافتاً إلى أن الأولى، تعمل في هذه الأيام على تجهيز قوائم أسماء الأسرى، التي تطلب بالإفراج عنهم، مقابل الجنود الإسرائيليين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنها لم تقدم هذه القوائم للمصريين.



وقال بيرجير: "صحيح يوجد تقدم ولكن حماس تؤكد أن الفجوات كبيرة مع إسرائيل، وأنه لم يحدث حتى الآن أي اختراق، وأنها لا تتوقع حدوث انفراجة كبيرة، وترفض التنازل عن أسماء الأسرى القدماء، وترفض أن تكون الصفقة مقابل مشاريع أو مساعدات طبية لمواجهة فيروس (كورونا)".