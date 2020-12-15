شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد محمد كنعان من حزما

الاحتلال يعتقل والدي الشهيد محمد كنعان من حزما
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، والدي الشهيد محمد فتحي كنعان، من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال، منزل عائلة الشهيد كنعان، وسط البلدة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقل والده فتحي ووالدته نجلاء كنعان، وفق وكالة (وفا).

ويذكر، أن الشهيد كنعان، ارتقى قبل نحو 3 أعوام، متأثراً بجروح أصيب بها، خلال مواجهات مع الاحتلال في البلدة.

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