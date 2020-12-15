محافظ سلفيت: تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن اللواء عبد الله كميل، محافظ سلفيت، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين الفلسطينيين في المحافظة.



وأشار كميل في تصريح، نشر على صفحة محافظة سلفيت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن الإصابات توزعت على العديد من المناطق، منها ست إصابات في قرية بديا، وإصابتان في كل من الزاوية وحارس وديربلوط وسرطة وكفل حارس، وإصابة في كل من مدينة سلفيت ورافات وديراستيا وبروقين.



وكان المحافظ قد قرر إغلاق مدرسة حارس الأساسية المختلطة في قرية حارس غرب سلفيت، لمدة 14 يوما، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).



وقال كميل: "إن هذا الإجراء، يأتي لمتابعة الإجراءات لمواجهة تفشي الفيروس، وليتسنى لطواقم الطب الوقائي تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.