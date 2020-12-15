دولي

مركز أوروبي: رصد زلزال بقوة 4.7 درجة بمقياس (ريختر) شرق تركيا

مركز أوروبي: رصد زلزال بقوة 4.7 درجة بمقياس (ريختر) شرق تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز البحر المتوسط الأوروبي لرصد الزلازل، أنه رصد زلزالاً بقوة 4.7 درجة بمقياس (ريختر) في شرق تركيا.

وسجل المركز هزات أرضية، عند الساعة 00:58 اليوم الثلاثاء 15 كانون الأول/ ديسمبر، حسب التوقيت المحلي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكانت بؤرة الزلزال بعمق 9 كيلومترات، وعلى بعد 46 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة فان بشرق تركيا، ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع دمار أو إصابات.

يذكر، أن زلزالاً مدمراً ضرب السواحل الغربية لتركيا في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 117 قتيلاً وأكثر من ألف جريح في تركيا، إضافة إلى قتيلين وعدد من الجرحى في اليونان.

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