الاحتلال يصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

صادقت بلدية الاحتلال في القدس على خطة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية وأبراج خاصة في المنطقة الممتدة من أراضي بيت صفافا والمالحة والبقعة حتى قرية الولجة.



ووفقا للمخطط الاستيطاني، فسيتم بناء 8300 وحدة استيطانية لأغراض السكن، والصناعة، والتجارة، بحيث سيغير المخطط حدود المدينة ويوسع حدود المنطقة الصناعية الجديدة "تلبيوت"، وفق الوكالة الرسمية (وفا).



وحسب مخطط بلدية الاحتلال، من المقرر أن يتم الشروع في التنفيذ بحلول عام 2021 على أن تستمر الأعمال حتى عام 2040.



ويتضمن المخطط بناء أبراج يصل ارتفاعها إلى 30 طابقا، وتضم آلاف الوحدات الاستيطانية.