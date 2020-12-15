إصابة شاب ومداهمات لعدة منازل في نابلس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الثلاثاء، شاب بشظايا رصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في مدينة نابلس.



واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في أنحاء متفرقة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شاب بشظايا في منطقة الوجه، ونقل إلى المستشفى لتقلي العلاج، وفق (وفا).



وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، داهمت منزل الأسير راغب عليوي في منطقة الضاحية العليا، وعبثت بمحتوياته، ومنزل الأسير كرم المصري قرب كلية الروضة، كما فتشت منازل في منطقتي كروم عاشور وشارع 24.



وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عراق بورين جنوب المدينة، وداهمت منزل الأسير المحرر، مالك قادوس.