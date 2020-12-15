الصحة بغزة: استوعبنا 226 إصابة حرجة وخطيرة في مخلتف المستشفيات

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غزة - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: "أمام الزيادة في أعداد الإصابات، ومنها الحالات الخطيرة والحرجة، والتي بلغت خلال الساعات الماضية، 226 حالة، قامت وزارة الصحة، باستيعات هذه الحالات في أقسام المستشفيات المختلفة".



وأضافت الوزارة في تصريح لها، صباح اليوم الثلاثاء: "جاء ذلك بعد امتلاء أسرة العناية المعدة سلفاً لمرضى (كوفيد- 19) في مستشفيي غزة الأوروبي، والصداقة التركي".