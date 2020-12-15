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الأردن.. هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس (ريختر) في العقبة

الأردن.. هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس (ريختر) في العقبة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أردنية، بوقوع هزة أرضية بقوة 3.8 على مقياس (ريختر)، تبعد 11 كم من العقبة، عند الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت المحلي، فجر اليوم الثلاثاء.

ووفق مركز دراسات زلازل أوروبا والبحر المتوسط، فإن سكان المنطقة، شعروا بالهزة الأرضية، التي لم تستمر طويلاً.

وقال مصدر في العقبة لموقع (رؤيا): إن الهزة الأرضية لم تخلف أي إصابات أو أضرار في الممتلكات.

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