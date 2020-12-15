إغلاق مدرسة غرب سلفيت 14 يوماً بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ سلفيت، عبد الله كميل، اليوم الثلاثاء، إغلاق مدرسة حارس الأساسية المختلطة في قرية حارس غرب سلفيت، لمدة 14 يوما، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).



وقال كميل، في تصريح صحفي: إن هذا الإجراء، يأتي لمتابعة الإجراءات لمواجهة تفشي الفيروس، وليتسنى لطواقم الطب الوقائي تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.