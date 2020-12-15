بعد تأكيد فوزه.. بايدن: أتمنى أن يعترف ترامب بالنتيجة



واختتم الرئيس المنتخب، "يجب أن نبدأ العمل الجاد لإعادة بناء بلدنا على أساس صلب".



وكان المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، أكد مساء الاثنين، رسمياً فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، برئاسة أمريكا في انتخابات 2020.



وحصل جو بايدن على 302 صوت من المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتاً للرئيس دونالد ترامب، ليفوز رسمياً بالرئاسة.



وبناء على نتائج تشرين الثاني/ نوفمبر حصل بايدن على 306 أصوات في المجمع مقابل 232 لترامب.



وبذلك تنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب، لقلب خسارته بانتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث شكك مراراً في نتائج الانتخابات، وسعى بكل الطرق لقلب النتيجة في المجمع الانتخابي.













حصلنا على 306 من أصوات المجمع الانتخابي، وهو العدد ذاته الذي حصل عليها ترامب في 2016".وأفاد بايدن، بأن "أكثر من 81 مليون أمريكي، صوتوا له ولنائبته كامالا هاريس".وقال بايدن: "حملة ترامب أثارت عشرات القضايا، لكنها سمعت في كل مرة، بأن دعواها القضائية لا أساس لها، ونتمنى أن يعترف ترامب بفوزي في الانتخابات".وأشار بايدن إلى "أنه تم إعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا 3 مرات، ورغم ذلك تأكد فوزه بها".وأكد الرئيس المنتخب، أن "مسؤولين كبار في إدارة ترامب، شهدوا بنزاهة الانتخابات، منهم رئيس إدارة الأمن السيبراني"، مطالباً: "بطي صفحة الماضي لمداواة جراح الأمريكيينوالتصدي لفيروس (كورونا) وإعادة بناء الاقتصاد".وتذكر الرئيس المنتخب وفاة 300 ألف أمريكي، جراء فيروس (كورونا) بمزيد من الحزن، مقدماً التعازي والدعم لأسر الضحايا.وشدد بايدن على أن "الولايات المتحدة ستتجاوز جائحة (كورونا) وكل الصعاب بالترابط بين الشعب، مشيراً إلى أنه سيكون رئيس كل الأمريكيين، بمن في ذلك من لم يصوتوا له".