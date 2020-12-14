بدءا من 31 ديسمبر.. أردوغان يعلن فرض إغلاق عام في تركيا بسبب (كورونا)

من المقرر أن تفرض تركيا إغلاقاً عاماً للبلاد، لمدة خمسة أيام بدءا من 31 كانون الأول/ديسمبر الجاري.





يأتي ذلك بعدما سجلت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل رقم قياسي بعدد وفيات فيروس (كورونا)، ليبلغ 229، اليوم الاثنين.



وأوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن أمر البقاء في المنزل سيبدأ في الساعة 9 مساء ليلة رأس السنة وسيستمر حتى 4 كانون الثاني/يناير.



وقد أظهرت بيانات حكومية منفصلة أن حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، اليومية الجديدة بلغت 29617 حالة في الـ24 ساعة الماضية.



ووصل إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في تركيا يبلغ 1866345، أما إجمالي حالات الوفاة فتبلغ 16646.



رام الله - دنيا الوطن