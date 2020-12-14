قلقيلية: ارتفاع عدد حالات الوفاة في المحافظة لليوم الاثنين إلى ثلاث





وقالت المحافظة، عبر حسابها على (فيسبوك): إن مواطناً من بلدة رأس عطية، توفي، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا) في المشفى التخصصي بمدينة نابلس، علماً أن هذه الوفاة هي الثالثة خلال هذا اليوم.



وبهذا يكون عدد الوفيات المتأثرة بفيروس (كورونا) في محافظة قلقيلية ارتفع إلى 38 وفاة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.