الأتيرة تترأس اجتماعاً للجنة الصحيّة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا بمحافظة نابلس





وبلغ عدد الإصابات في المحافظة منذ بداية جائحة (كورونا) 12685 إصابة، وتم تسجيل 239 إصابة لهذا اليوم ليصبح إجمالي الإصابات النشطة 4090 إصابة منها 119 إصابة لكوادر طبية.



وتوجهت اللجنة بالشكر الجزيل لمؤسسات المجتمع المحلي في المحافظة التي تبرعت ب11 جهازًا- تدفق عالي للأكسجين- للمستشفى الوطني الذي تم تحويله لاستقبال المرضى المصابين بفيروس (كورونا)، وأكدت على أن أهالي ومؤسسات مخافظة نابلس يثبتون تكاتفهم كعادتهم في فعل الخير.



وطالبت اللجنة المواطنين بضرورة الالتزام بالإغلاق المفروض على المحافظة والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الخاصة بالوقاية، متمنين السلامة والعافية لكل أبناء الشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنبتعليمات من محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان ترأست نائب المحافظ عنان الأتيرة اليوم اجتماعاً للجنة الصحيّة المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا في المحافظة للاطلاع على تطورات الحالة الوبائية في نابلس.