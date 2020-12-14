الخليل: لجان السلامة تخالف ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، إلى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية، اليوم الاثنين في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.





يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين،



وتمت زيارة ومتابعة 133 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 114 منها بشروط السلامة العامة.



وأغلقت اللجان 16 منشأة غير ملتزمة بإجراءات الصحة والسلامة العامة، فيما خالفت ثلاث منشآت غير ملتزمة بإجراءات السلامة.



رام الله - دنيا الوطن