النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 316 قضية على مستوى محافظات القطاع

بـ 316 قضية،



ومن بين القضايا، وفق تقرير وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أربع قضايا، تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار، واحتكار السلع، وعرض بضائع فاسدة.



وأضافت: أن 23 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات، وعدم الالتزام بحظر التجول والحجر الصحي، و289 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.





كما قامت النيابة العامة، باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 60 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة، بغزة اليوم الاثنين، إنها فتحت تحقيقاًعلى مستوى محافظات القطاع.