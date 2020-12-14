قوات الاحتلال تعتقل فتى مقدسياً مُصابا وتقتحم العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، فتى مقدسياً مصاباً، واقتحمت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عمر أحمد خليل محمود (17 عاما) الذي أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط بعينه في الـسادس من شهر كانون أول الجاري خلال مواجهات بالعيسوية، أثناء خروجه من المسجد الأقصى المبارك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت: أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية، وتمركزت في حي عبيد وسط إطلاق قنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.