إجراء خمس عمليات جراحية ضخمة في مستشفى الحياة بمدينة غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قام فريق جراحة الدم، برئاسة د. محمد كلوب، استشاري جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، بإجراء خمس عمليات جراحية، ثلاث منها على الشرايين السباتية بشكل عاجل، أجريت في مستشفى الحياة، حيث تم استخدام شرايين مؤقتة، للحفاظ على الدورة الدموية الدماغية، لتفادي الجلطات الدماغية أثناء العمليات، وتم استخدام رقعة وريدية لتوسيع الشريان بعد تنظيفه من التضيقات الشريانية.



وأضاف كلوب: أنه وبحمد الله، مكث جميع المرضى في العناية المركزة لمدة 16 ساعة، بعد العملية، وخرجوا من المستشفى في اليوم الثالث والرابع والخامس، وبصحة جيدة، دون أي مضاعفات، كذلك تم اجراء عمليتين قسطرة وجراحة في نفس الوقت، لفتح أوردة وشرايين، لمرضى غسيل الكلى، حيث وصل المرضى، بحالة حرجة جداً، وتم إجراء العمليات كإنقاذ حياة، في وقت متأخر من الليل.



وشكر كلوب الطواقم الطبية، وعلى رأسها الدكتور محمد مطر استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الطرفية، والدكتور إياد أبو سعدة، استشاري جراحة الأوعية الدموية، والدكتور عبد الرحمن الشيخ أحمد، أخصائي الأوعية الدموية، والدكتور محمد الحويحي أخصائي الأوعية الدموية، والدكتورة براء مشعل، مُقيمة أوعية دموية "دكتور مساعد"، على تفانيهم في العمل مع المرضى.



وشكر مدير عام مستشفى الحياة، الدكتور رفيق الزنط، طاقم جراحة الأوعية الدموية على جهوده العظيمة، التي يبذلها من أجل خدمة المرضى، والخدمة العالية والتفاني والإبداع، التي وجدت موقعاً كبيراً لها في مستشفى الحياة.