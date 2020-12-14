شؤون فلسطينية

بعد التلاعب بالأسعار.. نقابة مربي الدواجن بغزة تُصدر قراراً بشأن الدجاج اللاحم

بعد التلاعب بالأسعار.. نقابة مربي الدواجن بغزة تُصدر قراراً بشأن الدجاج اللاحم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الاثنين، قراراً بشأن الدجاج اللاحم.

وقالت في تصريح نشرته صفحة النقابة على (فيسبوك): "قرار من رئيس الجمعية، ورئيس النقابة، وقف توريد الدجاج اللاحم إلى المذابح المركزية فوراً، بسبب تلاعبهم بالأسعار وانخفاض سعر الدجاج".

وأضافت النقابة: "ابتداءً من الليلة إلى موزعي الدواجن، إلغاء الطلبيات عن المذابح الرئيسية فوراً، وإلا سيتم التعامل معكم بطريقة أخرى".

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