بعد التلاعب بالأسعار.. نقابة مربي الدواجن بغزة تُصدر قراراً بشأن الدجاج اللاحم
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الاثنين، قراراً بشأن الدجاج اللاحم.
وقالت في تصريح نشرته صفحة النقابة على (فيسبوك): "قرار من رئيس الجمعية، ورئيس النقابة، وقف توريد الدجاج اللاحم إلى المذابح المركزية فوراً، بسبب تلاعبهم بالأسعار وانخفاض سعر الدجاج".
وأضافت النقابة: "ابتداءً من الليلة إلى موزعي الدواجن، إلغاء الطلبيات عن المذابح الرئيسية فوراً، وإلا سيتم التعامل معكم بطريقة أخرى".
أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الاثنين، قراراً بشأن الدجاج اللاحم.
وقالت في تصريح نشرته صفحة النقابة على (فيسبوك): "قرار من رئيس الجمعية، ورئيس النقابة، وقف توريد الدجاج اللاحم إلى المذابح المركزية فوراً، بسبب تلاعبهم بالأسعار وانخفاض سعر الدجاج".
وأضافت النقابة: "ابتداءً من الليلة إلى موزعي الدواجن، إلغاء الطلبيات عن المذابح الرئيسية فوراً، وإلا سيتم التعامل معكم بطريقة أخرى".
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