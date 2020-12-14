بعد التلاعب بالأسعار.. نقابة مربي الدواجن بغزة تُصدر قراراً بشأن الدجاج اللاحم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الاثنين، قراراً بشأن الدجاج اللاحم.



وقالت في تصريح نشرته صفحة النقابة على (فيسبوك): "قرار من رئيس الجمعية، ورئيس النقابة، وقف توريد الدجاج اللاحم إلى المذابح المركزية فوراً، بسبب تلاعبهم بالأسعار وانخفاض سعر الدجاج".



وأضافت النقابة: "ابتداءً من الليلة إلى موزعي الدواجن، إلغاء الطلبيات عن المذابح الرئيسية فوراً، وإلا سيتم التعامل معكم بطريقة أخرى".