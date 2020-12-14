ينمو بشكل أسرع.. بريطانيا تُحدد نوعاً جديداً من فيروس (كورونا)





وبيّن، "أن التحليل الأولي، يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير، ينمو بشكل أسرع"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة، أنه لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس، قد يسبب مرضاً خطيراً كما أن أحدث النصائح السريرية، تشير إلى أنه من غير المرجح، أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الاثنين، عن تحديد "نوع جديد من فيروس (كورونا) قد يكون مرتبطاً بالانتشار الأسرع للفيروس في جنوب شرق البلاد".وقال في تصريح أمام البرلمان: إنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد.