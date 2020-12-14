دولي

فرنسا تسجل تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

فرنسا تسجل تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا اليوم الاثنين، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19). 

يأتي ذلك بعدما سجلت البلادن بالكاد أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية آب/أغسطس.

لكن هذا الانخفاض في عدد الإصابات قابله ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في العناية المركزة.

ويوجد في فرنسا الآن 2 مليون و379915 شخصا مصابا منذ بداية الوباء.

وتعالج المستشفيات الفرنسية 25481 مريضا مصابا بـ (كوفيد-19)، بما في ذلك 2906 في العناية المركزة.

وبلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا الآن 58282 حالة وفاة، حيث سجلت 371 حالة وفاة خلال 24 ساعة في المستشفيات.

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