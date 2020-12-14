فرنسا تسجل تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)



يأتي ذلك بعدما سجلت البلادن بالكاد أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ نهاية آب/أغسطس.



لكن هذا الانخفاض في عدد الإصابات قابله ارتفاع في عدد المرضى في المستشفيات بما في ذلك في العناية المركزة.



ويوجد في فرنسا الآن 2 مليون و379915 شخصا مصابا منذ بداية الوباء.



وتعالج المستشفيات الفرنسية 25481 مريضا مصابا بـ (كوفيد-19)، بما في ذلك 2906 في العناية المركزة.



وبلغ عدد ضحايا الوباء في فرنسا الآن 58282 حالة وفاة، حيث سجلت 371 حالة وفاة خلال 24 ساعة في المستشفيات.



رام الله - دنيا الوطنسجلت فرنسا اليوم الاثنين، تراجعاً كبيراً في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).