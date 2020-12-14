حماس تُعلق على ما يروجه الإعلام الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى





وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في تصريحات عبر حسابه على (فيسبوك): إن "‏ما يروجه الإعلام الصهيوني حول الحراك في ملف تبادل اسرى، محاولة من نتنياهو لتعزيز حضوره الشخصي لأي انتخابات صهيونية متوقعة".



وأكد أن "هذا الحديث الإعلامي الصهيوني، لا أساس له من الصحة، فلا جديد في هذا المسار".



وشدد قاسم على أن "نتنياهو مازال يتهرب من اتخاذ قرار في هذا الملف، ويتلاعب بمشاعر عائلات الجنود الصهاينة الأسرى".





وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، عن تقدم في ملف تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن مصر، ستدعو وفدين من إسرائيل وحماس لزيارة القاهرة، للتباحث في هذا الملف.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين، على المعلومات، التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن التقدم في ملف تبادل الأسرى.