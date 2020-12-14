الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا وأنقرة تتوعد بالرد

أردوغان وترامب

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رام الله - دنيا الوطن

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها إسماعيل دمير، فيما رفضت الخارجية التركية هذه العقوبات، وقالت: إنها قد تضر بالعلاقات بين الجانبين.



وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية: إن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة أفراد آخرين، مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.



بدورها، قالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) وفقاً للمادة 231 من (قانون مكافحة خصوم أمريكا) (CAATSA) لشرائها منظومات (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وتشمل العقوبات، حظرًا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.



وأفادت الوزارة، بأن الولايات المتحدة، أوضحت لتركيا على أعلى المستويات، وفي مناسبات عديدة أن شرائها منظومات (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، من شأنه أن يعرض أمن التكنولوجيا والأفراد العسكريين الأمريكيين للخطر، ويوفر أموالاً كبيرة لقطاع الدفاع الروسي، فضلاً عن وصول روسيا إلى القوات المسلحة التركية، وصناعة الدفاع.



وتابعت قائلة: "مع ذلك، قررت تركيا المضي قدماً في شراء واختبار (S-400)، والتخلي عن توافر أنظمة بديلة قابلة للتشغيل البيني للناتو؛ لتلبية متطلباتها الدفاعية"، مشيرة إلى أن القرار التركي، أدى إلى تعليق أنقرة وإزالتها من الشراكة العالمية (F-35 Joint Strike Fighter).



وحثت الوزارة، تركيا على حل مشكلة (S-400) على الفور بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن أنقرة حليف مهم وشريك أمني إقليمي مهم لواشنطن، وأنهم يسعون إلى مواصلة التاريخ الممتد لعقود من التعاون الاستباقي في قطاع الدفاع، من خلال إزالة عقبة حيازة تركيا لمنظومات (إس-400) الروسية للدفاع الجوي، في أقرب وقت ممكن.



وردت وزارة الخارجية التركية في بيان مساء اليوم الاثنين، بقولها: إنها ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب على أنقرة.



وأكدت الخارجية التركية، على أن عقوبات أمريكا، ستضر العلاقات، مشددة على أن أنقرة، سترد بما يلزم.