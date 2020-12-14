تونس: قيس سعيد يحذر من "محاولات خفية" لضرب الدولة من الداخل





وقال سعيد إنّ "تونس تتّسع للجميع ولا بدّ من الانتباه إلى كلّ المحاولات الخفية لضرب الدولة من الداخل"، داعياً إلى "عدم الانجرار وراء زرع الفتنة".





وأعرب سعيد عن "أسفه لما آلت إليه الأمور واستغرابه من تغليب البعض المصالح الضيقة على مصلحة البلاد واستقرار أوضاعها." دون أي توضيحات أخرى.



ونهاية الأسبوع الماضي، وقعت مواجهات دامية بين مجموعتين من المواطنين من منطقتي بني خداش من ولاية مدنين (جنوب شرق) ودوز من ولاية قبلي، حول قطعة أرض تقع بين المنطقتين، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة 70 آخرين، وفق آخر حصيلة للرئاسة التونسية.



وترحّم سعيّد على روح الشاب الذي توفيّ وكان ضحية الخلافات والمواجهات التي حصلت.



رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين، من "محاولات خفية" لضرب الدولة من الداخل.جاء ذلك خلال زيارة أجراها سعيّد إلى منطقتي بئر سلطان والعين السخونة بولاية قبلي (جنوب غرب)، إثر خلاف حول قطعة أرض أودى بحياة شخص وإصابة 70، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).