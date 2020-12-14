إسرائيل: المحكمة المركزية تُوعز بتعديل لائحة الاتهام ضد نتنياهو بملف "4000"





وطالب القضاة بالفصل بين الاتهامات المنسوبة إلى نتنياهو، وبين الأفعال المنسوبة الى أبناء عائلته، الذين لا يتهمون بهذه القضية، وكذلك الإفصاح عن المنافع المادية، التي يُتهم رئيس الوزراء بتلقيها كرشوة.





وأمرت المحكمة بتقديم اللائحة المعدلة، حتى نهاية الشهر الجاري، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنأوعزت المحكمة المركزية في القدس، إلى النيابة العامة الإسرائيلية، بتعديل عدة مواد في لائحة الاتهام المقدمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية "بيزك- والا"، المعروفة إعلامياً بالملف (4000).