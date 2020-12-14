دولي

شاهد: إجراء أول تطعيم ضد فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة

شاهد: إجراء أول تطعيم ضد فيروس (كورونا) في الولايات المتحدة
أول شخص في الولايات المتحدة يتلقى لقاح كورونا لممرضة
رام الله - دنيا الوطن
أجرت الولايات المتحدة، الإثنين، أول تطعيم ضد فيروس (كورونا)، لممرضة في مدينة نيويورك.

وعلى الهواء مباشرة، نقلت وسائل إعلام محلية إجراء الممرضة ساندرا ليندسي التي تعمل في قسم العناية المركزية بنيويورك، أول تطعيم للقاح طورته شركتا "فايزر- بيونتيك" الأمريكية الألمانية.

وبعد إجراء التطعيم، قالت الممرضة ليندسي في تصريح للصحافة، إنها سعيدة للغاية، وتشعر براحة كبيرة.

وأعربت عن أملها بأن يكون اللقاح بداية نهاية فترة مؤلمة للغاية ببلادها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأكدت الممرضة الأمريكية أنها تلقت لقاح (كورونا) رغبة منها لإثبات أن اللقاح آمن، مشددة أن كل فرد يقع عليه مسؤولية إنهاء الوباء.

وأشارت إلى رؤية الضوء في نهاية النفق، وضرورة مواصلة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء أول تطعيم ضد فيروس (كورونا) ببلاده، مهنئا الولايات المتحدة والعالم في هذا الإطار.


 


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