الأردن يواصل تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 42 وفاة و2863 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3407، والإصابات إلى نحو 262.477 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 36,416 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن تسجيل انخفاض في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).