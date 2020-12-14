الأردن يواصل تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
واصل الأردن تسجيل انخفاض في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
واصل الأردن تسجيل انخفاض في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 42 وفاة و2863 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3407، والإصابات إلى نحو 262.477 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 36,416 حالة.
وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3407، والإصابات إلى نحو 262.477 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 36,416 حالة.
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