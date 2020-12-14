شؤون فلسطينية

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن
رام الله - دنيا الوطن
عاد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لدولة قطر، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأطلع الرئيس عباس أمير دولة قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتباحثا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيزها.

وثمن الرئيس موقف دولة قطر الداعم لشعبنا في نيل حقوقه الكاملة غير المنقوصة، فيما أكد أمير قطر موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.

ورافق الرئيس في زيارته: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

أخبار ذات صلة

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

براك يبحث سبل التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي

براك يبحث سبل التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

منوعات

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة &#34;الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة&#34;

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة "الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة"

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)&#34;يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم&#34;

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)"يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم"

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

&#34;بيضحكها&#34;..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

"بيضحكها"..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

عربي

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أدنى حصيلة بمعدل إصابات (كورونا) اليومية منذ 258 يوماً

السعودية تسجل أدنى حصيلة بمعدل إصابات (كورونا) اليومية منذ 258 يوماً

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا