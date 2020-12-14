بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

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رام الله - دنيا الوطن

عاد الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، إلى أرض الوطن، بعد زيارة رسمية لدولة قطر، التقى خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وأطلع الرئيس عباس أمير دولة قطر على آخر المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتباحثا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتعزيزها.



وثمن الرئيس موقف دولة قطر الداعم لشعبنا في نيل حقوقه الكاملة غير المنقوصة، فيما أكد أمير قطر موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس.



ورافق الرئيس في زيارته: وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.