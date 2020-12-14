شؤون فلسطينية

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس محافظ الخليل اللواء جبرين البكري الاجتماع الدوري لمدراء مديريات الصحة الأربع، ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في المحافظة، في مكتبه اليوم الأثنين، وذلك لبحث آخر مستجدات الحالة الوبائية والامكانيات في كل من مديريات الصحة والمشافي لمواجهة جائحة (كورونا)، بحضور مسؤول ملف (كورونا) في المحافظة د. عفيف العطاونة، ونائب المحافظ خالد دودين.

قدم مسؤول ملف (كورونا) في المحافظة د. عفيف العطاونة شرحاً تفصيلياً عن الحالة الوبائية في المحافظة ككل فيما يخص الاصابات، المسحات، العينات، مناطق انتشار الفيروس، ومدى اقبال المواطنين على عمل فحص (كورونا).

وتطرق مدير مشفى دورا الحكومي د. محمد الربعي الى الوضع الصحي لمرضى (كورونا) في المشفى، واحتياجاتهم، بالاضافة الى حاجة المشفى لكوادر طبية اضافية وخاصة طواقم التمريض للقيام بواجبهم على أكمل وجه اتجاه المرضى.

بدوره تحدث مدير مشفى الخليل الحكومي د. طارق البربراوي عن أقسام المشفى الخاصة بمرضى (كوفيد 19)، واحتياجات هذه الاقسام، وحاجة المشفى الى محطة اكسجين سائل وطواقم طبية اضافية.

من جانبه تناول مدير مشفى الأهلي د. يوسف التكروري الحديث عن ما تم انجازه في المشفى لتجهيز أقسام خاصة بمرضى (كورونا) خلال الفترة الماضية، بالاضافة الى ما تتطلع المشفى لتجهيزه خلال الاسبوعين القادمين لرفع جهوزيتها لاستقبال مرضى (كورونا).

كما وأشار المجتمعون الى آخر مستجدات تجهيز مشفى الرئيس "محمود عباس" في حلحول، من تشطيب داخلي، وتعبيد الطرق الداخلية، وتعيين الطواقم الطبية، وتركيب محطات الاكسجين، وعرّج المجتمعون على جاهزية مشفى الميزان التخصصي لاستقبال حالات (كورونا)، وما يلزم المشفى للقيام بذلك.

أخبار ذات صلة

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

براك يبحث سبل التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي

براك يبحث سبل التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

د.عياش يطالب منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر الضغط من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

بحر: توحيد الموقف الفلسطيني يشكل الأساس المتين لحماية شعبنا

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

افتتاح أعمال اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

بعد زيارة للدوحة.. الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الرجوب يبحث مع وزير الخارجية العُماني آخر تطورات القضية الفلسطينية

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

الخليل: البكري يترأس الاجتماع الدوري لمدراء الصحة والمستشفيات بالمحافظة

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

"الخارجية": تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا حماية قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

منوعات

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

ساعة ثمينة تُبكي أحلام ..وزوجها يلبي

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

محمد رمضان يعود ليضرب نقابة الممثلين في عقر دارها

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة &#34;الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة&#34;

بعد انفعالها على صحفيين.. زينة "الصحفي كان بيعمل زوم على حتة معينة"

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

جورج وسوف يبارك عن بعد خطوبة ابنه جورج جونيور

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

بعد رسائل العشق المبطنة..والد حلا شيحة معز مسعود لم يطلب يد ابنتي

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

شاهد: سخرية من هنا شيحة بسبب فاتورة الهاتف

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

حلا الترك تسجن والدتها بسبب 200 ألف دينار..والأخيرة تناشد أحلام

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)&#34;يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم&#34;

هيفاء بعد جدل لقاح (كورونا)"يا ريت الدكاترة الي اتدخلوا يركزوا بمرضاهم"

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

شاهد: ياسمين صبري تنافس في مسابقة أجمل 100 وجه بالعالم

&#34;بيضحكها&#34;..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

"بيضحكها"..سخرية على ديما قندلفت بعد ظهورها النادر مع زوجها الوزير

عربي

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل انخفاض بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

السعودية تسجل أدنى حصيلة بمعدل إصابات (كورونا) اليومية منذ 258 يوماً

السعودية تسجل أدنى حصيلة بمعدل إصابات (كورونا) اليومية منذ 258 يوماً

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات: علاقتنا مع روسيا ستخطو خطوات كبيرة إلى الأمام

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا

الإمارات تستأنف رحلاتها الجوية مع تركيا