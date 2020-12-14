جنين: الشرطة تقبض على 51 مطلوباً للعدالة وتضبط 15مركبة غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه و خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بمساندة الأمن الوطني بضبط 12 مركبة وثلاث دراجات غير قانونية في منطقة اختصاص مركز شرطة بيت قاد شرق مدينة جنين.



كما وتمكنت الشرطة من القبض على 51 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 79 مذكرة قضائية في محافظة جنين.





ودعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة التخلي عن هذه المركبات وعدم التعامل بها لما فيها من مخاطر جسيمة على من يقودها وعلى عابري الطريق.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على 51 مطلوباً للعدالة وضبطت 15 مركبة غير قانونية في جنين.