براك يبحث سبل التعاون المشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار أ. د. أحمد براك في مكتبه بمقر الهيئة، ممثل الاتحاد الاوروبي، سفن كون بورجسدرف، برفقة وفد رسمي من مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، الانروا، في اطار بحث آفاق سبل التعاون والعمل المشترك بين الجانبين.



وأطلع المستشار براك ممثل الاتحاد الاوروبي والوفد المرافق له على مجموعة الانجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على مستوى جهود تعزيز النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، وسياسة الانفتاح والشراكة الواسعة مع أغلب مكونات المجتمع الفلسطيني، إضافة الى ما حققته الهيئة على مستوى مجموعة عمل قطاع النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي أطلقتها الهيئة مؤخرا.



وأكد براك على حرص الهيئة فتح قنوات التعاون مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، بالإضافة الى تطوير علاقتها مع المجتمع المحلي، واتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات في سبيل تذليل العقبات وتشجيع الجميع للانخراط في مجالات النزاهة والتوعية والوقاية والشفافية.



وشدد على أهمية وضرورة تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك، بين الهيئة وكافة المؤسسات والهيئات الاوروبية ذات العلاقة بتعزيز الحوكمة والنزاهة والشفافية.



واستعرض المستشار براك آلية عمل الهيئة واختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا خططها المستقبلية التي تطمح من خلالها لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد 2020 – 2022 .



واستمع ممثل الاتحاد الاوروبي والوفد المرافق لاليات عمل هيئة مكافحة الفساد في مجالات النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد رغم صعوبة الاوضاع السياسية والصحية الناجمة عن جائحة كورونا ، للجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المُجتمع الفلسطيني سيما ان هذه العملية تحتاج لتضافر جهود المجتمع بأكمله وبكافة مؤسساته والتأكيد على أهمية العمل المشترك في هذا المجال.